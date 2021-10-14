受惠缺料情況略有緩解，加上企業轉型及工業物聯網（IIoT）需求持續，帶動工業電腦廠9月普遍繳出亮眼成績，IPC雙雄研華（2395）、樺漢（6414）合併營收分別改寫歷史新高、同期新高紀錄。

另有艾訊（3088）、其陽（3564）、融程電（3416）、立端（6245）等四家9月營收也都創高，業者看好零組件短缺問題有望進一步改善，在出貨動能增溫預期下，第四季力拚全年營運高峰。

今年上半年苦受缺料問題干擾的工業電腦廠，在第三季末開始出現業績增溫跡象，統計IPC業者9月營收改寫歷史單月新高的有研華、艾訊、其陽、融程電及立端；創同期新高的則有樺漢、飛捷、維田、鑫創電子、虹堡，族群營運有同步回升趨勢。

IPC「老大哥」研華及其轉投資艾訊9月營收登峰，主因為歐美市場復甦，專案出貨強勁所致，且料況不足問題，也透過導入替代用料和新供應商，以及積極調料等措施，進一步提升訂單達交率。

融程電指出，由於客戶拉貨動能不墜，且大多數長單已有足夠備料，車檢、倉儲物流、醫療保健訂單持續挹注，帶動9月營收達2.53億元，年增17.62％，與第三季、前九月營收齊締新猷。

樺漢受惠AIoT、5G、Cloud推進主要智能零售與娛樂博弈客戶需求暢旺，並有長料入庫，部分遞延訂單逐步出貨等因素加持，大幅挹注9月營收，月增及年增皆達兩成以上，公司也看好後疫情所催生的數位轉型商機，將進一步拉高工業物聯網與嵌入式科技產品出貨表現。

POS廠飛捷則因歐美客戶訂單急速復甦，加上因應缺料問題，公司採取以積極追料、改變設計增加供貨彈性的策略發酵，料件滿足度提升，推升9月營收來到5.42億元，一舉登上同期新高，扭轉先前成長動能較受壓抑情況。

展望後市，目前觀察客戶需求仍在持續增加，先前停擺已久的換機潮，以及有企業轉型升級、IIoT自動化加速導入等新增訂單在手，研判整體重複下單的程度應不至於太多，第四季營運動能有機會續強。

(時報資訊)

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