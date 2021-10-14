受惠於鋼價高漲與接單暢旺，鍍面雙雄燁輝（2023）、盛餘（2029）9月合併營收傳捷報，其中，燁輝單月合併營收79.71億元、月增0.08％、年增62.39％，創2021年單月第三高；盛餘單月合併營收12.83億元、月增25.36％、年增55.14％。法人表示，近來隨著塞港與東南亞疫情逐漸穩定，加上第四季遞延榮景效應，營運可望穩定向上。

燁輝累計前三季合併營收達661.84億元、年增69.12％。燁輝表示，營收大幅成長，主要是鋼價較去年同期偏高，且台灣廠9月內外銷接單都達到滿檔階段；外銷接單除已順利接滿10～11月訂單外，目前開始承接12月訂單。

盛餘累計前三季合併營收104.49億元、年增55.28％。盛餘總經理許清俊表示，9月營收成長主要是年初以來鋼價漲很多，與2020年同期鋼價正處於低點的情況，無法相比，譬如2020年熱軋材料價格低點時，每公噸僅400元美元，現在逼近1,000美元，幾乎漲了1.5倍，在原料上漲下，該公司只能跟著調漲鍍鋅和烤漆鋼板價格來反映成本，營收成長的另一個原因，是當月內外銷量穩定所致。

對於外銷接單方面，許清俊表示，該公司加緊承接11月訂單，但近來受航運受阻、國際鐵礦砂原料回檔、以及東南亞疫情影響，導致當地鋼價下跌，多少會影響下游下單的意願，不過預期對第四季整體營運影響不大。

法人則認為，近日來國際鐵礦砂原料價格有反彈回升的情況，尤其煉焦煤礦每公噸更飆漲到401美元的天價，以目前的原料行情走勢，鋼廠原料成本仍在高檔，鋼價可望獲得有力支撐，因此鋼價下跌不易。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意