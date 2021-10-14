冠德（2520）受惠2021年將有四筆新案完工交屋，前三季營收已達189.03億元，展望全年，第四季將有台中捷運綠線G8站第一筆捷運共構宅「冠德文心綻」正式公開，15樓以下每坪開價達46～56萬元，最高樓層將挑戰每坪60萬元，冠德分回可售金額達25億元。法人預期，冠德全年營收可望二度叩關200億元大關。

捷運宅熱潮燒到中台灣，台中捷運共構宅首發案「冠德文心綻」第四季開賣，可望是冠德衝刺業績的關鍵大案。

冠德副總張勝安表示，「冠德文心綻」15樓以下中低樓層，每坪開價46萬～56萬元，高樓層價格更高，冠德分回樓層最高是24樓，每坪開價應該60萬元以上。

「冠德文心綻」為台中捷運綠線「文華高中站」的共構宅，興建完成地上28樓地標的建築，規劃2房~3+1房，主力坪數30~52坪，共200戶的共構宅。原本最早估計總銷約30億元、冠德可分回銷售的金額約18億元，但隨著今年台中房市快速升溫、房價水漲船高，該案預計銷售單價、總銷金額也同步上揚，目前冠德可分回總銷已上修到25億元。

冠德卡位中捷綠線捷運宅，月前再取得「四維國小站」，預計投資17.1億元，開發商辦大樓。

冠德2021年有四案完工交屋，包括總銷約60.88億元「玉山商銀敦北總部大樓」地上權案、新北市三重總銷12億元的「冠德天晴」、北市總銷約36億元的「冠德羅斯福」，及先建後售案台中「冠德文心綻」。四案完工交屋量，合計達133.88億元。

(時報資訊)

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