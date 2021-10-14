大陸紡織成衣業景氣復甦，帶動成衣業回補庫存，工業縫紉機廠高林股（1531）及工業用縫紉機零件大廠強信-KY（4560）同步受益，年底前訂單滿載，訂單能見度看到2022年第一季。9月底生產雖受限電干擾，但因調整生產排程或用發電機因應，9月營收及前三季營收均報喜。

高林股持續接獲大陸、中南美洲、東南亞及印度市場訂單，年底前訂單滿載，開始接2022年第一季訂單。9月合併營收2.39億元，年成長31.37％；前三季合併營收回升至21.24億元，年增幅86.95％，雙雙創近七年同期新高。

高林股指出，年初來在手訂單的能見度，維持三～四個月，出貨受海運運費飆漲、船期不定及櫃位吃緊等因素影響，連帶每月營收也遞延。大陸寧波廠第四季生產線月產量從第三季1.5萬台增至1.7萬台。高林股幫日本JUKI代工拷克車，日方通常提早四個月下單，9月預告2022年第一季訂單，每月代工訂單回升至5,000台。

高林股坦言，大陸各省受限電影響頗大，高林股大陸寧波廠因當地政府限電規定，每周日、一及二白天限電，高林股及當地所有供應商只能調整生產每周上班時間或以之前的庫存因應。高林股目前成車庫存水位相對較高，短期受限電影響不大，後續仍得視大陸限電管制措施而定。

強信拜成衣業及工業用縫紉機廠積極回補庫存，9月合併營收1.67億元，年成長46.72％，改寫同期新高；前三季合併營收達12.44億元，年成長45.96％，創同期第三高。強信坦言，貨櫃塞港問題依舊存在，頂多造成生產遞延，訂單不會消失。

強信表示，目前在手訂單能見度看到2022年第一季，第四季向來是旺季，大陸各省最近限電，強信山東萊州廠也接獲當地政府告知，每天傍晚停電數小時，強信第二班生產以發電機因應，生產及業務並未受限電影響。

(時報資訊)

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