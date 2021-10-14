長聖生技（6712）本業、業外大進補，自結前三季每股稅前盈餘達4.89元，改寫年度新高紀錄；公司因細胞製備委託訂單已排到2022年7月，預期第四季與醫療機構將會再通過三項特管辦法產品之下，營運將再增添成長動能，全年獲利可望大賺半個股本以上。

　營運表現耀眼的長聖，9月營收為5,059萬元、再創新高，年成長333.27％，月營收已經連續十個月呈現正成長；累計前三季合併營收2.84億元，年成長537％，稅前淨利3.01億元，每股稅前盈餘4.89元，較去年同期由虧轉盈。

　長聖第三季營業利益4,916萬元，較上季翻倍，業外又認列轉投資處份利益，帶動合併稅前淨利一口氣跳到2.45億元，較上季大增2.5倍，單季每股稅前盈餘約3.98元。

　長聖與22家醫院簽訂MOU、並已協助13家醫療機構通過特管辦法，預計第四季將再通過不需取腫瘤組織的Gamma-Delta T（GDT）治療第四期實體癌、及DC-CIK（WT-1）治療第四期大腸直腸癌與乳癌、及ADSC治療慢性傷口潰爛癒合等產品。這三項產品通過後，對於無法取腫瘤癌症病患與長期有慢性傷口的患者將會是一大福音，也將為長聖營運再添新營收動能和增加未來獲利空間。

(時報資訊)

#長聖 #醫療機構

個股觀測

優良
持平
注意

相關族群

延伸閱讀