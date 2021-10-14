2021年以來第三度經營權異動的雙美（4728)，13日召開董事會，典華創辦人林齊國回鍋接任董事長，而林明毅則續任總座、林金翰新任副董事長。由於12日晚上前董座林協健提具措辭嚴厲的聲明辭任，讓林齊國、林協健兩位40年的老戰友宣告反目，加上雙美應主管機關的要求，要重編2019、2020年財報，高階人事紛擾能否就此塵埃落定，備受關注。

風波不斷的雙美經營權，2019年10月由典華集團拿下多數董事席次，擠下由蔡國洲主導的金可集團，林齊國也正式接任董事長，4月林齊國以階段性任務及個人生涯規劃為由，請辭雙美董座，並由長期創業夥伴林協健接任董事長。

雙美9月22日公告，接獲董事林齊國、金可眼鏡實業（法代蔡國洲）代表人李宣進、學發（法代孟曉梅）代表人蘇靖雯、國志實業（法代林政庸）代表人林金翰、合心投資（法代符鸞）代表人詹惠琳等五位董事聯名來函，以董事長林協健與董事會溝通互動不良、董事會效能不彰、有礙董事會治理效能等理由，要求解任董座，並請求召開董事會解任現任董事長，選任新任董事長、新任副董事長。

結果林協健12日提具聲明辭任，聲明書除說明自己在任僅四個多月，已為雙美引進正規專業財會人員、調整營運結構、節省物流運費等不當開支和拓展營運等七項重大作為，並針對前任董座蔡國洲任職董座時，所發生的大陸北京營運疑雲，及林齊國接任後無任何完整調查報告與訴訟結論，提出質疑。雙美三任董事長和前大中華區總經理林泉源間恩怨和營運紛爭，預計很難化解。

1992年間，林齊國、林協健合作開設士林陶園餐廳，而後戰線一路拓展至桃園僑園、典華大直店、台北僑園、台中僑園等，還有以婚禮為核心打造的五星級主題飯店Lin Hotel，兩人合力打造「 婚宴霸主」，並一起投資入股雙美，沒想到40年的老戰友仍因董座之爭，互信不足埋下陰影，雙美未來營運也充滿變數。

(時報資訊)

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