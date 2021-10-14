台灣廚衛龍頭品牌櫻花（9911）前三季營收創下歷年同期新高，展望第四季，迎來五倍券千億商機與傳統交屋旺季雙利多，包括熱水器、整體廚房、淨水器等產品銷量可望明顯成長，法人預估，櫻花2021年營收目標上看70億元以上，EPS挑戰4.5至5元的新高可期！

櫻花前三季合併營收為52.8億元，年增率達15.55％，創下歷年同期新高；上半年稅後淨利達4.99億元，年增率高達57.48％，EPS達2.28元，獲利同創歷年同期新高。

櫻花表示，受惠房地產市場熱絡，櫻花整體廚房在新建案市場，前三季銷量年增率達23％；此外，淨水器（含濾心在內）前三季銷量年增率更達52％，總銷售金額來到1.66億元，已超越2020年全年1.55億元的銷售業績。

隨第四季進入傳統銷售旺季，搭配振興五倍券上路，櫻花樂觀期待，可望拉升如熱水器、瓦斯爐、抽油煙機等三機換購潮，帶動銷售量約3-5％。

櫻花近兩年積極布局與拓展新事業，鎖定新產品、新事業及新市場等三大面向進行。其中，新產品發展以淨水產品為主力，除了持續推出新產品外，也在各大通路設置淨水專櫃。櫻花表示，疫情雖然影響展櫃進度，目前全台已有257個櫃點，預計今年底前完成300家櫃點布局，未來逐年提升市占率及營收與獲利的貢獻度。

新事業發展方面，櫻花鎖定「居家裝修」作為事業延伸起點。2020年櫻花家居事業正式啟動營運，不僅瞄準每年高達千億元的裝修市場商機，對櫻花集團而言，更是將整體產品及服務領域，從浴室、廚房擴展到全屋空間，達到滿足居家生活的願景方向。

此外，櫻花在新市場發展方面，今年上半年已經完成越南事業的轉投資布局，未來將以櫻花擅長的專業知識體系，從「品牌」、「產品」、「通路」及「服務」 四大面向，進入東協市場，除看好越南市場整體未來發展，也逐步將櫻花集團將發展為國際品牌。

(時報資訊)

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