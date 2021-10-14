揚明光（3504）因為13日中小型個股成為盤面亮點而帶量大漲，尾盤大單敲進，強攻漲停作收，收盤價121.5元，成交量則是放大到2.23萬張。市場傳出蘋果將推出Apple Glass，將配置微型投影機，可把影像投射在眼鏡鏡片上，而揚明光則是微投影機供應商，帶動近期揚明光股價大漲。
揚明光受惠於高毛利出貨占比上升，第二季終結虧損，累計上半年稅後淨損2,000萬元，每股淨損0.17元。揚明光公告7月稅前淨利0.23億元，每股盈餘0.17元，弭平上半年虧損，全年獲利可期。揚明光樂觀看待下半年業績，但是下半年營運關鍵還是在於物料取得和客戶端缺貨能否抒解。
(時報資訊)
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