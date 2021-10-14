晶瑞光（6787）加速組軍策略布局，擬斥資近新台幣1億元收購「億達薄膜」90％以上的股權、「大陸公司鎮江磐禾」100％的股權，縱向穩定上游原料供應、橫向擴大接單量產能力。

為加速智慧型手機新機應用NBG於攝像鏡頭模組市場的滲透率，讓晶瑞光產品可以同時涵蓋手機及筆電攝像模組與飛時測距（ToF）模組，並養精蓄銳等待汽車自駕光達ADAS窄帶濾光片的爆發。

晶瑞光擬斥資近新台幣1億元收購「億達薄膜」90％以上的股權、「大陸公司鎮江磐禾」100％的股權，縱向穩定上游原料供應、橫向擴大接單量產能力，其中磐禾為NBG產品之有機化合物濾光基材供應商，該基材複合使用於光學玻璃基材上，可提高鏡頭模組照像之影像色彩銳利度與飽合度。

至於轉投資的資金來源，晶瑞光指出，此次晶瑞光現金增資發行新股總計發行股數為1,420.05萬股，暫定發行價格以每股新台幣30元，募集金額為4.26億元，現金增資認股基準日10月31日，最後過戶日為10月26日，股款繳納期間為11月4日至11月10日，以目前增資時程，若順利如預期進度，晶瑞光預計在今年第四季就可望完成億達薄膜及鎮江磐禾二家公司的收購作業。

晶瑞光為加速公司在第三項光學產品ALS（環境光感測元件—黃光製程＋蒸鍍）於今年第四季完成全製程調教作業導入量產時程。

(時報資訊)

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