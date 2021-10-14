遊戲橘子（6180）指出，展望第四季營運，10月將以旗下多款遊戲陸續釋出改版活動打頭陣，此外，因應振興五倍券的消費潮，橘子支付與有閑娛樂電商也推出相關優惠，其中，橘子支付因學費繳交與五倍券綁定刺激，交易筆數較去年成長324％、新會員數為47％，橘子指出，預期透過五倍券以及遊戲改版，為第四季營運增溫。

橘子日前公告9月營收達9.8億元，較去年同期增加35％，主要是受惠於旗下主力產品表現持穩所致，不過卻較8月減約15％，是因為旗下《新楓之谷》前月暑假旺季基期較高。

橘子表示，9月是因為遊戲事業於月初推出大型新職業改版活動，帶動港澳市場成長及GASH樂點消費總額較去年同期提升近4倍，交易金額成長42％。橘子支付因學費繳交與五倍券綁定刺激，交易筆數較去年成長324％、新會員數為47％。

累計今年前三季橘子營收達90.6億元，年增9％，主要是因為《新楓之谷》今年的營運效益再加上新作挹注，為橘子營運動能增溫。

近期五倍券上路，橘子旗下橘子支付配合政府數位綁定策略，推出相關優惠回饋。橘子旗下電商有閑娛樂則觀察指出，消費者透過五倍券鎖定高單價商品，iPhone13部分型號在五倍券上路2小時之後隨即告缺，iPhone13銷售業績也突破百萬元。

(時報資訊)

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