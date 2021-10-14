靜電防護元件供應商晶焱（6411）受惠於5G裝置及車用電子等應用需要採用更多靜電放電（ESD）防護元件，第三季合併營收10.53億元創下歷史新高。隨著車用晶片缺貨壓力紓解，先進駕駛輔助系統（ADAS）及電動車成為主流，晶焱ESD防護方案搶攻車用市場有成並已打進一線車廠供應鏈，明年營運再添成長新動能。

由於ODM／OEM廠及系統大廠9月底因中國能耗雙控而進行數日的停電停工影響拉貨，晶焱9月合併營收月減2.1％達3.48億元，較去年同期成長17.7％，仍為單月營收歷史第四高及創下歷年同期新高。

晶焱受惠於ESD防護元件出貨暢旺及價格上漲，第三季合併營收季增16.7％，較去年同期成長21.0％，創下季度營收歷史新高紀錄。累計前九個月合併營收29.57億元，與去年同期相較成長30.8％，改寫歷年同期歷史新高。第四季因為進入出貨旺季，法人看好季度營收將續締新猷，全年營收及獲利亦將創下新高。

晶焱的ESD防護產品線包括暫態電壓抑制器陣列（TVS Array），或將保護元件整合至收發器或類比IC的Interface IC方案。雖然過去幾年營收主力以3C電子產品為主，但近年來已跨足個人醫療、工業及車用電子領域，且車用ESD防護方案打進一線車廠供應鏈。隨著車用晶片缺貨問題逐步紓解，法人看好晶焱的車用方案將為明年帶來成長新動能。

晶焱提供符合AEC-Q101車規認證的靜電保護器件，優異的低箝制電壓（Clamping Voltage）與低寄生電容（CIN）參數可廣泛應用在車載通訊介面與內部電路進行保護進而增加產品信賴度。在車載智能終端部份，晶焱除了有靜電防護器件外，也提供自身帶有高靜電防護與浪湧防護能力的介面收發器。

在電動車核心的電池管理系統（BMS），晶焱通過AEC-Q101認證成熟的車規級TVS，能做到通訊線CAN信號防護，擁有極低的ESD鉗制電壓，使得ESD的能量能鉗制在更低的電壓，以防止系統內部電路或IC受到干擾而失效。

(時報資訊)

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