國際半導體產業協會（SEMI）13日發布功率暨化合物半導體晶圓廠至2024年展望報告中指出，全球疫情蔓延下，半導體供應鏈一度受影響，疫後汽車電子產品不斷提升的需求即將復甦。全球功率暨化合物半導體元件晶圓廠月產能2023年可望首次攀至千萬片8吋約當晶圓大關、達到1,024萬片8吋約當晶圓月產能（WPM），並於2024年持續增長至1,060萬片WPM。
SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，碳化矽（SiC）與氮化鎵（GaN）這類寬能隙先進材料，近一年以來在動力總成（Powertrain）、電動車車載充電器（EV OBC）、光達（LiDAR）、5G基地台等熱門的應用領域持續成長。可預見的是，未來在汽車電子產品、再生能源、國防與航太等應用領域，其重要性不言而喻。SEMI看好全球功率暨化合物半導體元件晶圓廠產能，在未來將持續創下紀錄性新高。
隨著電動車、5G基礎建設、快充裝置等新應用推動SiC與GaN等第三代化合物半導體進入成長爆發期，包括英飛凌、安森美、意法半導體等國際IDM大廠開始釋出GaN及SiC晶圓代工訂單，IC設計公司也積極投入GaN及SiC功率元件開發，法人看好台積電、世界先進、漢磊、嘉晶、環球晶、閎康等業者直接受惠。
SEMI預計至2023年，中國將占全球產能最大宗達33％，其次是日本的17％，歐洲和中東地區16％，以及台灣11％。進入2024年產業將持續走強，月產能再增加36萬片WPM，各地區占比則幾乎無變化。據SEMI報告，2021到2024年期間，63家公司月產將增加逾200萬片WPM，其中以英飛凌、華虹半導體、意法半導體、士蘭微電子等將扮演這波產能增加的領頭羊，共增加達70萬片WPM。
SEMI指出，全球功率暨化合物半導體元件晶圓廠產業裝機產能，2019年增加5％，2020年增加3％，2021年則有7％的顯著年成長幅度。2022年及2023年將持續攀升，各有6％及5％的年增率，並在2023年叩關並突破千萬片WPM規模。
晶圓廠產業也正積極增建生產設施，預計2021年到2024年將有47個實現概率較高的設施和生產線，包括研發廠、高產能廠、含外延晶圓等陸續上線，讓業界總量達到755個，當然若再有其他新設施和產線計畫宣布，前述數字將則會調整。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：