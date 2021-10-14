隨著5G、人工智慧（AI）、電動車等數位轉型加速，晶片供不應求情況恐延續到2022年之後，封裝關鍵材料的IC導線架嚴重缺貨，價格在下半年逐季大漲，客戶已積極洽簽長約以確保產能。
導線架大廠長科*（6548）董事長黃嘉能在法說會中指出，QFN導線架供不應求，非QFN導線架來自IDM訂單能見度已達2023年，將啟動大擴產計畫因應強勁需求。
長科*第三季雖然受到東南亞新冠肺炎疫情造成當地營運降載，以及9月底蘇州地區進行能耗雙控而停電及短暫停工，但因手中庫存得以因應出貨，公告9月合併營收月增1.7％達11.29億元，較去年同期成長29.7％，續創單月營收歷史新高。
長科*公告第三季合併營收季增8.4％達33.29億元，與去年同期相較成長38.6％，季度營收續創歷史新高。累計前三季合併營收達91.20億元，與去年同期相較成長30.4％，再度改寫歷年同期歷史新高紀錄。第四季雖然半導體市場景氣出現雜音，但長科*對營運維持樂觀看法，法人預期季度營收將再締新猷。
包括5G智慧型手機及筆電等3C電子產品內建晶片要求輕薄短小特性，長科*的QFN導線架市場滲透率快速提升且已供不應求，至於汽車及工業等需求急遽上升，非QFN導線架接單暢旺。黃嘉能表示，由於車用及工業用產品生命週期較長，長科*預期非QFN訂單處於穩健的成長態勢，來自IDM訂單能見度已達2023年，客戶為確保交貨及產品品質，對於價格的接受度佳。
長科*今年非QFN產品的漲價幅度遠大於QFN。整體來說，長科*導線架一年以來的平均漲價約25～30％，其中部分規格的漲價更超過200％。黃嘉能表示，長科*考量價格因素包括匯率、市場供需、客戶關係、材料成本等四大項。透過有規劃的價格策略，持續與客戶建立長期合作關係，並長期推動長科*成為導線架頂級供應商，進而掌握規格話語權及成為規格制定者。
為因應客戶強勁需求，長科*啟動大擴產計畫，預期在未來三～五年將投資新台幣30～40億元資本支出。長科*預期QFN市占率可望從2020年的10％、到2025年攀升至30％。整體導線架市占率目標從2020年的11％、到2025年上看30％。
長科*將逐步擴增蝕刻產能規模，預計今年總產能為5,600萬條，明年增加6,400萬條，到2025年將上看1.3億條。長科*的QFN年度總產能規模同步增加，今年可達3,200萬條，蝕刻產能比重提升至50％以上，預計到2025年的年產能將上看6,500萬條。
(時報資訊)
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