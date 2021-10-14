＊除權息交易：遠雄

　＊法說會：樂士、和勤、華通、開發金、憶聲、

　國光生、宏正、瀧澤科、東研信超、新海

　＊股東臨時會：台苯

　＊增資股買賣：八方雲集、晶宏、晶心科

　＊暫停交易：安泰銀、國票金

　＊注意股票：京元電子、智原、揚明光、漢磊、

　美琪瑪、信驊、越峰等

　＊恢復原融資比率及融券保證金成數：全宇生技　　-KY、山富、聚和

　＊降低融資比率一成及提高融券保證金一成：天仁　、台林、森田

　＊暫停融券賣出（融券最後回補）：臺鹽

(時報資訊)

#股市備忘錄 #遠雄 #樂士 #和勤 #華通

個股觀測

優良
持平
注意

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