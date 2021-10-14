國際經濟情勢：
近期國際油FC價狂飆，導致通膨疑慮升溫，再次打壓國際股市表現。當前不論是西德州原油還是布蘭特原油，都已衝破每桶80美元的大關，刷新七年來及三年來的新高，油價的高漲，讓先前一度緩和的通膨疑慮是再次浮現，由於原油生產國的擴產立場謹慎，OPEC＋維持既有的擴產速度有助維繫利潤率，美國也未釋放戰備儲油，加上隨著冬季用油旺季來臨，預料原油的漲勢還將持續一段時日。
除原油外，預期能源相關的天然氣、煤炭，價格也將易漲難跌，恐將持續推高通膨預期，另對於消費者而言，通膨形同課稅，將會排擠其他支出，以此來看，停滯性通膨的風險將明顯升溫，此為除了中國恒大、中國限電、美債風險、美債殖利率上升外，近期新的干擾變數。
當前疫區勞動力短缺，加上中國電力供應不足的困難，將透過全球供應鏈損及經濟復甦力道，限縮供給並造成生產成本普遍性的上揚。
雖有市場看法認為美中貿易的解凍將有助於恢復全球供應鏈，然而實務上還有諸多地緣博弈因素需要考量，即使當前美中關係出現改善，不過此舉恐是緩不濟急，另冬季能源供應緊張與疫情造成的衝擊未能迅速收斂，以及積壓的訂單尚待消化。
綜合評估，全球供應鏈局勢恐要至2022年初才能出現有感緩解。最後，不可忽視的因素還有Fed將在11月宣布減碼購債，未來資金環境只會比現在更為緊俏，借貸成本也將開始上升，對企業獲利恐有下修的衝擊，須警惕公司成長動能的趨緩所帶來的新一波風險。
投資策略：
台股五日均線得而復失，KD指標轉為死亡交叉，加上這三天的回檔均未出現明顯的長下影線，暗示當前修正壓力仍大，指數恐還有再度下探的可能性。
考量自9月28日修正以來，外資幾乎都站在賣方，除了10月7日買超238億元，其他時間都呈調節，累積本月至今已經賣超900億元的金額，與8、9月分別買超79.4億元、57.4億元的情況相比，落差甚大，也導致台股面臨持續修正壓力，在未見到外資連續性買超之前，預期行情暫難擺脫震盪走勢。
不過同時也參考5月台股大跌之時，收盤最低15,353與季線16,548，出現超過千點差距，隨後迎來反彈，而在8月台股回檔之時，收盤最低16,341與當時季線17,374，同樣落差超過千點，後續走出波段回升，以此慣性觀察，只要台股短線跌深，且收盤指數來到季線下方千點時，就有機會浮現波段低點，目前台股季線17,148點，推測大盤有機會在16,148點附近落底反彈，可將此一點位視為短多重要觀察指標。
投資主軸上，在電子股部分，考量銅價下跌，而銅價又占銅箔基板廠商原料約40％，成本壓力減緩，加上Intel將於2022年第二季推出伺服器新平台Eagle Stream，規格提升將帶動伺服器CCL產值走揚，CCL族群具表現機會。另導線架方面，由於中國限電加劇，供需將更加吃緊，預期導線架供不應求的態勢，將持續至2022年，導線架類股將有受惠契機。非電方面，可聚焦中長線趨勢成形的風電、新能源車等板塊。
(時報資訊)
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