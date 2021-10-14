鴻海（2317）科技日將至，鴻海、裕隆股價13日逆勢上揚；電動車龍頭特斯拉第三季交車量再改寫新高，帶動特斯拉供應鏈貿聯-KY（3665）、康普（4739）等9月營收締造新猷、股價「來電」，成台股「萬綠叢中一點紅」。

　鴻海18日科技日吸引市場目光，中信綠能及電動車ETF經理人張士琳表示，鴻海領軍的MIH供應鏈目標客戶橫跨老牌車廠、科技大廠，未來甚至有望牽手Apple Car，可望加速台廠打入國際電動車廠。

　全球電動車風潮狂吹，特斯拉第三季交車量衝上24.1萬台，改寫歷史新高，完勝華爾街預期的22萬台，激勵其股價12日逆勢勁揚1.74％，創八個月新高。法人分析，全球車用晶片荒未解，特斯拉第三季卻能繳出亮眼成績，2021年累計交車量更已達62.7萬台，預期2021年交車量成長五成目標可輕鬆達陣。

　特斯拉德國新廠可望於10月啟動，美國德州新廠也將開張，法人預估，台廠供應鏈業績可望自第四季旺至2022年。

　電池材料大廠康普主要大客戶為特斯拉電池供應商日本松下，也讓康普間接打入特斯拉供應鏈，9月營收6.6億元，累計前三季營收54.02億元，已賺贏2020年全年，激勵其股價13日最高價衝上126元，創近一個半月來新高。

　新光投信國內投資部資深協理吳文同也指出，具備「碳中和」題材的電動車、綠能族群，可望成台股下一波焦點，且需求偏向中長期，長線投資趨勢大有可為。

(時報資訊)

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