「新股不敗」的神話2021年以來持續受到考驗，繼八方雲集（2753）等三檔個股在掛牌五日內破發，觸發穩定承銷價格的「過額配售」機制後，經營美廉社的三商家購（2945）與正崴集團的森崴能源（6806）上市競拍13日雙雙流標，成為台股自2017年實施競拍新制後，第四～五檔競拍同步失利的準IPO股。

9月初風光上市的八方雲集卻在掛牌後三日盤中跌破承銷價，股價迄今仍未收復，隨國際性利空紛至沓來，大盤氛圍轉空，博晟生醫、八方雲集、永豐實相繼跌破承銷價，而三商家購與森崴能源初次上市普通股股票承銷案因合格投標數量不足，13日雙雙宣告流標。

三商家購競拍張數5,400張，合格張數卻僅有3,631張；森崴能源競拍張數11,880張，合格標單10,309張，成為繼泰福-KY、聯廣（改名格威傳媒之後合併下市）、羅麗芬-KY後，第四、五檔IPO競拍流標的個股，兩檔個股興櫃均價13日則分別收在90.24元與141.38元。

承銷圈法人指出，競拍流標將影響到接下來公開申購與掛牌時程，何時重拍仍要視主辦承銷商，但預期三商家購及森崴能源恐延後至年底上市，且無論後續繼續用競拍或改採詢圈方式，都會壓低價格進行。

此外，在年底前仍有多檔個股將掛牌，本次流標勢必影響第四季的IPO行情，承銷市場戒慎以待。而珍珠奶茶概念股聯發國際9月底也通過主管機關核准，拚2021年掛牌上櫃，惟近年餐飲股前仆後繼進入資本市場後，均未能化解股價蜜月行情見高後的大幅回檔「魔咒」，加上近期交投轉淡，給掛牌路帶來更多挑戰。

回顧台股前三次競拍失利的案例中，羅麗芬-KY於2018年底承銷，上市命運多舛，不但創下歷史罕見證交所董事會三度審議的先例，又碰到康友-KY股價跌不休波及，致公開承銷價調降至105元，與原暫訂的126.5元大幅調降17％。泰福-KY承銷價則由80元調降至72元掛牌，掛牌後最高股價衝高至100元價格，中籤戶逆轉勝。

(時報資訊)

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