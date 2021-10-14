CMOS影像感測器（CIS）封測廠同欣電（6271）公告9月合併營收13.14億元，第三季合併營收37.77億元，同創歷史新高，隨著智慧型手機進入零組件備貨旺季，加上車用CIS晶圓缺口快速補上，陶瓷基板及射頻模組等訂單動能維持穩定，法人預期同欣電第四季營收將續創新高，全年營收及獲利創高可期。

由於安森美等車用CIS大廠的晶圓產能不足及自有生產鏈因疫情降載問題已獲解決，隨著晶圓缺口快速補上，同欣電公告9月合併營收月增7.8％達13.14億元，較去年同期成長25.0％，創下單月營收歷史新高。第三季合併營收季增9.9％達37.77億元，較去年同期成長31.3％，續創季度營收歷史新高。累計前九個月合併營收103.52億元，與去年同期相較成長50.2％，改寫歷年同期新高紀錄。

同欣電在2020年併購勝麗後，在車用電子應用領域展現強勁企圖心，受惠於車用LED照明陶瓷基板、車用微機電（MEMS）壓力感測器、車用CIS元件等訂單持續成長，上半年車用相關營收占比已逾四成。下半年雖然短期受到客戶營運降載影響，但隨著問題解決且車用晶片需求強勁，同欣電9月營收已見回升，並創下單月營收歷史新高，第四季旺季效應帶動下可望推升營收續創新高紀錄。

展望後市，法人表示，隨著旺季到來，手機CIS封裝產能利用率將回升至逾七成的健康水準，而車用CIS封裝產能持續爆滿，需求遠大於產能供給，預期今年車用CIS相關業績將較去年成長三成以上。由於車用CIS大客戶如安森美、索尼、豪威（OmniVision）等都積極洽簽長約，同欣電明年車用CIS封裝利用率將維持全線滿載榮景，並同在產能吃緊情況下，客戶可望再度接受調漲價格。

同欣電高頻無線通訊及射頻模組下半年接單回溫，光收發模組訂單受惠於資料中心擴大營運規模而轉強，至於衛星收發器及接收器則隨著低軌道衛星應用轉熱，相關訂單明顯轉強，法人看好明年低軌道衛星商機爆發，同欣電將直接受惠，為明年營運再添成長新動能。

至於日前市場傳出CIS大廠豪威大砍明年晶圓代工投片量的消息，引發外界的擔憂，但豪威已經出面否認，並且表示會在明年持續追加晶圓代工投片量。法人表示，手機CIS需求確實相對車用等其他領域偏弱，但在全球晶圓代工產能供不應求情況下，外傳豪威大砍5萬片月產能是假消息，無礙同欣電中長期營運動能。同欣電車用領域布局有成，明年將成為營運成長最大動能。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意