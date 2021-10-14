奇鼎科技（6849）為半導體精密製程微環境控制設備廠商，多年致力發展精密溫控設備研發製造，及提供節能服務，團隊以超高精準度，控制製程的溫度、濕度、潔淨度，並監測與去除影響製程的化學微污染物，協助半導體、面板客戶提升生產製程良率，未來五年力拚成為國際半導體精密製程微環境控制設備供應商。

晶圓、面板等高精密製程中，例如曝光機、光阻塗佈機，其空氣條件對於產品良率會造成重大的影響，特別是精密度要求越高的產業影響越大；在高科技製程中，包括微粒（Particle）數量、微粒粒徑，空氣的溫度、濕度，氣流的流向、流速、壓力，空氣中的氣態分子污染物（AMC, Airborne Molecular Contamination）的種類與濃度，直至環境中的其它條件，如振動、氣壓、靜電、電磁波等都直接或間接影響產品的良率。

成立18年的奇鼎科技，團隊擁有高階微環境控制技術，以高科技的晶圓製造、面板製造為主要服務客戶，專注於其主要生產設備如曝光機（Exposure、Aligner、Scanner）、光阻塗佈機（Coater）等，精準維持製程穩定性。

奇鼎的製程環境設備主要包含曝光機鏡組霧化防護機組（TAU）、製程精密溫濕度控制機組（TCU）、製程高濃度AMC去除機組（ACU）等，及其他製程附屬設備製造，如化學污染物監測設備等，初期從面板廠曝光機出發，切入日本及德國設備供應鏈，並橫跨兩岸所有面板廠，其後導入台灣封裝測試產業，用於晶圓凸塊（Bumping）製程，迄今邁進半導體前段製程，搭配國內最大半導體設備代理商，積極與國際設備商合作。

節能服務是奇鼎科技的兩大營收來源之一，主要提供半導體製造及封裝測試產業之無塵室系統工程及廠務節能工程服務，預料節能服務隨著國內半導體產業持續擴大資本支出，增建產線及無塵室需求，未來五年奇鼎二大事業群都將受惠於全球半導體產業持續蓬勃發展之商機。

(時報資訊)