研勤（3632）今年度推出新一代Face8台灣臉霸人臉辨識引擎，即便配戴口罩亦可快速完成精準人臉辨識，落實完全零接觸杜絕防疫破口的目標。特別在中央流行疫情指揮中心針對「解封」相關新措施指令下，研勤依據既有客戶需求，優先提供人臉辨識引擎升級服務，避免因防疫因素考量或社會輿論壓力，讓客戶重啟舊有刷卡或其他管制技術，造成增加安全及衛生管控成本又無法落實完美防疫的困境。

研勤近年積極深耕人工智慧（AI）人臉辨識等相關領域，「Face8台灣臉霸」技術因係自主開發人臉辨識引擎，在智慧管理服務相關領域能隨時依據客戶需求進行專案客製化開發服務，藉由與各領域客戶朝向共同開發合作模式累積豐厚經驗，目前已開花結果，累積包含金融業、連鎖健身房相關產業、營造工地管理及政府機關專案等不同領域之智慧管理及管控經驗，使得「Face8台灣臉霸」人臉辨識技術在各相關產業領域應用推廣深具優勢，特別在疫情期間，研勤積極與前述產業領域客戶，積極演練相關解決方案，使得各產業客戶得以在面對中央流行疫情指揮中心相關防疫指令變動時，皆能快速獲得最新解決方案。

親自帶領研發團隊的研勤董事長簡良益表示，完全台灣自主研發的PAPAGO! Face8台灣臉霸新一代人臉辨識引擎，整體辨識效能提升28％，戴口罩人臉辨識準確度達99.17％；且在協助客戶升級新一代引擎時，不僅客戶端不用因系統升級被迫停止運作，也無須要求員工或會員重新拍攝照片建檔等流程，使客戶端達到無痛升級的最佳服務體驗。

(時報資訊)

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