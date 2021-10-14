台開13日舉行重大訊息說明會，公告子公司「台灣工商股份有限公司」退票事宜。台開指出，台灣工商為經營金門風獅爺商店街，向第三人投保商業火災綜合保險、保險費用為275萬4,714元，因金門風獅爺受疫情嚴重影響，導致實際營運範圍縮小，正由台灣工商與保險公司商談調整保險範圍等內容中。
台開指出，目前台灣工商已積極與保險公司協調後續事宜中。
今年4月已被打入全額交割股的台開，另一家持股100％的子公司「台灣創新發展股份有限公司」，也在9月6日，公告5,000萬元的退票。對於台灣創新發展的退票，當時台開提出的說明是，台灣創新因受疫情影響營運，函請中央銀行協助寬延退票處理事宜，業經財團法人台灣票據交換所同意辦理在案。
根據台開公告的8月自結合併財務報表，現金及約當現金有6,385萬元、短期借款則高達28.69億元，應付短期票券7.95億元。另外，一年內到期的長期負債為50.68億元，而屬於受託代辦工業區開發業務的一年內到期的借款金額為24.9億元。
市場指出，台開雖然在今年陸續賣掉約4.1萬坪的台中大坑土地，進帳14億元；又賣出花蓮新天堂樂園周邊、洄瀾灣特區5,385坪的社區用地給麗明營造，售價約10億元，但因兩塊土地資產都有銀行的抵押，並已與貸款銀行協商償還金額，所以處分資產對台開的財務狀況並沒有實質協助。
據了解，台開除了與合庫、台企銀、彰銀、華南、土銀、一銀等公股行庫往來外，民營大型銀行包括台中商銀、安泰、京城、三信、高雄銀、上海等，及未上市的吉安農會等，都是台開集團的往來銀行。
(時報資訊)
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