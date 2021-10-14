電商平台夠麻吉（8472）被澳洲綿羊油大王吳進昌併購之後，且經營團隊正式易主後，近期從原本的電子票券事業向外拓展，陸續延伸出宅配美食、餐廳食材供應鏈及國際服務等新事業。夠麻吉表示，接下來也將集結台灣、澳洲、日本三地團隊，同時也引進物流、倉儲、自有商品開發等等規畫，強化營運能力。
澳台國際2020年以公開收購的方式，以每股75元收購夠麻吉9,046張普通股，斥7.31億元取得夠麻吉55％股權，於今年初完成交割，夠麻吉董事會成員也全面改選，原董事長吳怡達卸下職務，擔任夠麻吉董事，由澳台國際董事長吳進昌接任新董事長。
展望接下來營運，夠麻吉表示，過去累積的數據資料將會是拓展未來營運的基礎，並藉此將GOMAJI的票券服務再延伸向外拓展，布局第二事業，以GOMAJI宅配美食頻道舉例，該頻道主要協助店家在疫情期間銷售宅配到府的即時熱食、生鮮蔬菜、肉品等，朝向垂直電商發展。
夠麻吉也表示，持續優化GOMAJI電商的客戶體驗，引進集團的資源，包括物流、倉儲、自有商品開發等，結合票券業務。
(時報資訊)
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