延續美中貿易磨擦升溫、地緣政治日漸明顯，加上COVID-19疫情後對產業帶來不確定性，全球伺服器產業規模雖持續擴大，但同時ODM廠為貼近客戶需求並降低風險，加速擴大非中國的生產布局，研調機構TrendForce調查，台伺服器ODM廠多已在台加擴產線，其中又以英業達、緯創暨緯穎、廣達及鴻海等最為積極。

TrendForce指出，目前伺服器出貨位居台廠之冠的英業達，繼去年底再於桃園擴增在台線達8條的規模，近期亦將斥資逾20億元、加速於墨西哥擴產。同樣選擇加碼墨廠的鴻海，則預計以約50億元擴廠增產，並在此同時持續擴增其桃園廠之容積率。

至於緯創暨旗下緯穎，更全面在台從新竹到南科，一路擴產至墨西哥、並於馬來西亞購地建新廠，另廣達亦在台灣、泰國陸續調配伺服器主板產能。

資策會產業情報研究所MIC觀察，除前一波受到美中貿易戰的懲罰性關稅影響，促使台廠因應客戶需求、調升於中南美洲、歐洲、中東、大洋洲等地區的組裝生產比重，在疫情蔓延後，各國採用遠距辦公模式、使得資安防護備受重視，美系伺服器品牌商亦因持續考量資安及地綠政治局勢、關稅成本等因素，要求ODM廠加速降低中國生產製造比重。

TrendForce表示，目前北美雲端服務供應商（CSP）業者已要求其合作ODM須逐年轉移L6產線至台灣及東南亞等地，如已在台建置產線的Google和Facebook外，AWS與Microsoft也皆有相當比重的產線已轉移到台灣生產。但針對出貨到非美地區的部分，則仍可維持既有在中國生產的運作。

DIGITIMES Research預估，今年全球伺服器因受限供應鏈缺料影響，出貨總量將達近1,710萬台，年增幅收斂至5％，後續在雲端資料中心拉貨力道持續增溫、IC元件與零組件供貨情況亦逐步恢復正常，加上英特爾及超微新一代CPU平台的推出、帶動部分換機需求，皆有利帶動整體伺服器市場出貨規模穩健成長。

依DIGITIMES Research最新全球伺服器出貨預測，明年全球伺服器出貨量將增長至上看1,820萬台，2024年並可望突破2,000萬台、至2026年成長至近2,400萬台。

(時報資訊)

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