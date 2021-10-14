看好台灣儲能電網市場在未來2～3年進入爆發期，立達儲能與全球第三大儲能公司美商普威（Powin Energy）簽訂總代理契約，由普威獨家授權代理。立達儲能將提供電網及儲能系統以及具備完整安規認證的產品服務、還有風力、太陽能和用電大戶之建置儲能系統相關服務，共同搶台灣千億元規模的儲能商機。

立達儲能13日與普威以線上方式正式簽約，由立達儲能獨家取得普威台灣總代理。立達儲能董事長莊嘉原表示，除了台電會積極對外採購儲能自動頻率控制（AFC）系統外，民間的用電大戶、太陽能電站及風力發電廠等，都有儲能要求，估合計台灣市場到2025年，將有2GW（20億瓦）規模，排除台電自建部分，估整體採購數量可達1GW，投資金額超過千億元的規模。

此項合作案將創造多贏，普威原有之儲能櫃供應商天宇、廣錠，除了先前國外訂單外，2021年立達、普威合作之台灣案場也均由天宇、廣錠供應，挹注兩家供應商之業績成長動能。

莊嘉原表示，這次立達儲能成為普威台灣地區獨家總代理，其中吸引立達儲能的就是普威自主開發「Stack OS」三層安全保護機制，數年來普威所有案場未曾有過火災紀錄，便可知其獨特安全性。而其獨有的長循環壽命、電芯與電池組狀態監測、保固追蹤等功能，更可確保系統長期不中斷運轉，充分保障投資收益。

莊嘉原表示，儲能在台灣市場最大挑戰是「獲利來源的不確定性」，儲能業者的挑戰是如何確保儲能系統的壽命及效能保證。唯有效能服務壽命愈久，才能確保「效能費」領得愈多。

(時報資訊)

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