宏碁（2353）下半年度的[email protected]全球新品發表會，以《Made for Humanity》為題，聚焦疫情下日益受到重視的防疫趨勢，及全球關注的綠色永續概念，進一步擴大旗下抗菌產品線外，上半年啟動基於Earthion永續平台的Vero系列產品，也從消費型跨向商務機款，也含括周邊配件、甚至防護外套。

此外，需求仍持續增溫的電競、創作者等分眾市場，以及從教育擴展至工作、娛樂多工需求的Chromebook系列，宏碁也都因應疫後的混合式新生活型態趨勢，推出各產品線的全新品，為明年營運動能備戰。

去年疫情蔓延全球之際，宏碁即率先將抗菌設計導入旗下部分PC產品，此回宏碁再進一步擴大領域，將抗菌筆電產品納入TravelMate商務機款外，旗下強固型產品線也推出全新Enduro Urban系列的抗菌強固筆電和平板新品，同時亦擴展至多項能與Chrome OS裝置相容的鍵鼠等周邊配件、與採用回收再製材質的抗菌顯示器，更推出加入咖啡紗合成防水材質的首款透氣防護外套、配置透明PET面罩的連帽設計，因應疫後的外出防疫需求。

另一方面，為凝聚全集團及供應鏈夥伴、積極落實於在2035年全面使用100％再生能源，宏碁加大擴增Earthion永續平台下的產品線，除延續上半年推出的首款全機身以消費後回收塑料（PCR）打造的Aspire Vero系列筆電，Vero系列此回亦擴向TravelMate商務筆電、Veriton迷你電腦，及獲ENERGY STAR、TCO、EPEAT等綠色標章肯定的FHD螢幕顯示器產品，亦同步推出全系列包括滑鼠、滑鼠墊和筆電保護套的Vero配件。

不過，追求環保永續不僅是要求產品材質及製造流程，宏碁也聚焦於如何進一步革新產品，因此Acer Vero系列產品皆以可輕鬆拆卸的設計、簡化維修或升級流程，來最大化、並延長產品壽命。

針對創作者領域，宏碁上半年發布的裸視立體3D應用軟體SpatialLabs也正式導入全新ConceptD 7 SpatialLabs Edition筆電產品，同時加碼宣布SpatialLabs Developer Site開發者計畫全新開發工具上線，包括虛幻引擎外掛與Ultraleap手勢追蹤解決方案等，打造更直覺的3D展示應用體驗。

宏碁因應混合工作型態及學習、宅娛樂等整合式需求推出14～15.6吋大尺寸機款，為市場動能應戰。

(時報資訊)

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