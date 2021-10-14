國內外商保險公司近年在台策略分歧，相較康健人壽日前母集團出售在台業務，AIA友邦人壽在體察國內就業市場後，計畫徵員想轉業或復業的民眾加入「菁英業務發展團隊」，同時提供底薪、獎金與多項休假福利，充實在台業務實力。
AIA友邦人壽表示，雖然疫情趨緩，勞動市場逐漸回溫，然而當風險發生已是常態的未來，另一方面又有AI崛起造成工作機會的減少，工作權逐漸消失。
AIA友邦人壽表示，後疫情與AI時代雖然造成工作權的大洗牌，但「具影響力的說話能力」與「人的溫度」仍是無法被取代的工作特質，因此建議計畫轉業或復業的民眾，可尋找具備這兩項特質的工作，如結合電話行銷和外勤業務的AIA友邦人壽「菁英業務發展團隊」，將工作權緊握在自己手上，為自己創造富業。
AIA友邦人壽總經理侯文成指出，勞力型的工作將於未來10年內逐漸消失，未來的職場，坐領薪水的薪水族將逐漸不符時代潮流，而必須轉型成充滿熱情的個人企業家，把工作主導權掌握在自己手上，因此成立「菁英業務發展團隊」。
結合電話行銷和外勤業務的優點，由公司提供依個資法合法取得準客戶名單，讓菁英業務顧問透過電話交流以「具影響力的說話能力」促成準客戶，再親自拜訪，將「人的溫度」增添到銷售過程中，使客戶清楚了解商品內容及服務，促進菁英業務顧問創造更高的收入。
基本福利部分，AIA友邦人壽「菁英業務發展團隊」除了保障底薪，且有高額月獎金及月服務津貼、年績效獎金等，公司也另外提供多項福利，如優於勞基法的每年11天特休假、兩天的家庭照顧假、三節獎金、勞健保、保障多元的員工團體保險，每月另有包含海外旅遊之各式競賽獎勵活動。
(時報資訊)
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