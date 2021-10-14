再生能源和ESG投資熱潮帶動下，外商銀行積極來台發行綠色寶島債，二個月內由德意志銀行、法國外貿銀行共計發行三檔、總金額達5.8億美元，發行期從30～34年，均屬長期債券，反映國際板市場的綠色金融商品正進入成長期，以及台灣離岸風電等再生能源市場對於新資金的胃納量。

德意志銀行13日表示，繼今年8月在台發行首檔綠色寶島債券後，再次在台發行總額2億美元的綠色寶島債券，此檔以綠色債券形式發行，且年期較長，發行時機點又剛好遇上德銀先後獲得穆迪和惠譽國際兩大全球信評機構調高信用評等，且將依循歐系大型銀行發債模式在台北、盧森堡兩地交易所進行雙掛牌，因此吸引國際、台灣在地大型保險集團等眾多投資者關注。

德銀台灣首席執行長、企業及投資銀行部總經理詹翠芳表示，台灣的機構投資人一直積極尋找能實現其永續發展目標的資產，德銀做為亞太地區ESG投資方面的領航先驅，非常願意協助法人在這個領域的發展。

此次發債所募資金，德銀表示，將為符合條件的綠色資產提供資金，包括開發再生能源和能源科技及提高能源利用效率和能源節約。德銀固定收益及貨幣業務ESG主管Claire Coustar表示，德銀近年一直透過融資和外匯及利率風險管理方案支持台灣再生能源行業，這與台灣當局對離岸風電的關注一致。

法國外貿銀行（Natixis）在台北和盧森堡交易所8日也同時掛牌，發行期30年、規模1.8億美元的綠色寶島債，所得得款項將用於資助、或再融資法國BPCE銀行集團「可持續發展債券計畫」，亦於台灣的可再生能源領域，包括亞洲最大海上風電項目允能雲林風電場的融資需求。

櫃買中心最新縭計，國際板流通餘額突破2千億美元，外商銀行積極參與是因素之一，歐美跨國金融機構都會選擇台灣國際板債市，納入國際資金管理一籃子調度，歐系銀行近年新增綠色發行，發債幣別亦從過去兩年的新台幣計價，今年大幅增加外幣部位，且單檔發債規模均以2億美元為主，較去年多數以新台幣10億元為基準，規模放大近三倍，顯示台灣資本市場的成長速度正與國際前段班靠近中。

(時報資訊)