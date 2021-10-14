根據產險業統計，前三季累積簽單保費已突破1,500億元，來到1,555億元，年成長率達10.94％，也是同期歷史新高，其中台產、南山產、富邦產、國泰產及和泰產等五大產險的成長率都在雙位數以上，年成長率分別是43％、30％、14.5％、11.32％及11.16％。

就各類產險項目來看，企業險成長率相對較高的項目為：企業保證險和企業信用險，前三季分別是15.2％及181％，另外，企業一般責任險成長率也有11.2％。

總計企業險前三季有541.48億元，較去年同期成長15.2％。至於個人險前三季保費為843.45億元，較去年同期成長10.5％，其中健康險前三季為46.23億元，較去年同期成長112.5％，健康險大成長主要是由於有疫苗險大增所致。

產險業者表示，今年前三季簽單保費大成長率，除了任意車險保費有653億元較去年同期成長9％外，防疫險及疫苗險更是產險簽單保費大躍升的「大功臣」。

前三季簽單保費出現雙位數成長率的前五大產險中，前二大產險公司─富邦產險及國泰產險已公布前三季自結獲利，二家產險前三季獲利同樣創同期歷史新高。

其中富邦產險前九月簽單保費收入396.07億元，成長14.6％，簽單市占率25.5％，自結前三季累計稅後淨利60.71億元，較去年同期成長51％。

國泰產險自結前三季稅後盈餘為20.4億元，較去年同期成長9％。國泰產險表示，在各險損失率普遍改善下，經營績效已擺脫年初大型賠案對本業損益波動的陰霾，加上投資績效表現佳及現金股利挹注，帶動獲利較去年同期成長。

(時報資訊)