由於歐盟最快2026年正式實施碳邊境調整機制（CBAM），對於我國產業相當大。
環保署長張子敬於13日表示，溫管法母法預計下會期將修法案送入立法院審查，每公噸收取碳費的金額將會在子法訂定，預計最快2023年出爐。溫管法擬鎖定年排2.5萬噸大戶，率先徵收碳費。
另副總統賴清德13日出席台灣永續發展目標論壇致詞也表示，永續發展已成為國際交流共同語言，永續發展目標更是台灣躋身世界的一張通行證，能讓台灣企業成功「登大人」。他說，當國際間都在處理氣候變遷問題時，若台灣膠著在國內的一些問題，沒有注意到國際社會發展，恐無法躋身國際，因此要持續推動永續發展。
立法院經濟委員會13日邀請國發會、經濟部、環保署等首長就「如何協助中小企業永續轉型」進行報告並備質詢。張子敬指出，環保署正進行溫管法修法，新增徵收碳費規定，分階段實施，碳費徵收所得專款專用於減碳工作，並優先用於輔導、補助及獎勵事業投資溫室氣體減量技術、發展低碳技術及低碳產業，促進低碳經濟發展。
張子敬說，溫管法母法10月底前預告，下會期才送入立法院審查，預計2023年台灣開徵碳費，初步規劃針對每年排碳2.5萬噸以上大戶徵收，不過有關每公噸收取碳費金額、徵收對象、費率及獎勵補助等相關事項，仍待溫管法母法修法後，在子法訂定才能啟動定價作業。
張子敬強調，歐盟對於減碳腳步持續，台灣也不能坐以待斃，因此碳費徵收不能無限期拖延，且台灣先徵收相關費用，未來在國際接軌上會更便利，且降低國內產業衝擊，未來與歐盟針對貿易相關談判時才有本錢。值得注意的是，CBAM影響層面很大，有立委質疑政府未協助中小企業。經濟部指出，目前綠電主要來自大型企業，主因要滿足國內法規規範與國際供應鏈要求，中小企業綠電需求較少。
惟因應未來供應鏈要求，或法規管理範疇擴大，經濟部已建立綠電交易平台，輔導並協助中小企業預為準備。
(時報資訊)
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