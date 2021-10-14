大陸面板龍頭京東方13日傳出成功成為蘋果的螢幕優質供應商之一，即將出貨20％的iPhone 13面板，且有望持續提高比重，甚至為高階機款供應面板。
京東方A股13日股價開低走高，收盤小漲0.38％報人民幣（下同）5.25元，近期京東方A股股價低迷，9月底一度險失守5元關卡。
韓媒9月中旬傳出，蘋果仍在給予京東方機會，測試其OLED面板產品，若通過測試京東方將可為iPhone 13供貨。日經亞洲13日引述知情人士說法稱，京東方10月份通過最終測試基本沒有問題，蘋果也已將京東方列入iPhone 13的優質螢幕供應商名單。
澎湃新聞13日報導，對於打入蘋果供應鏈的消息，京東方回應，不對單一客戶做評論。
日經亞洲指出，京東方自9月下旬來為6.1吋的iPhone 13基本款供應少量OLED面板，如今即將通過最終測試，京東方將與三星顯示共享iPhone 13基本款的面板訂單，京東方拿到當中20％的份額。知情人士透露，在最樂觀的情況下，京東方有望在訂單份額擴大至40％。
報導指出，京東方打入蘋鏈將對三星顯示、LG顯示帶來壓力，蘋果一直希望藉由擴大紅色供應鏈的方式，增加與韓國供應商談判的籌碼，此前在手機面板領域牢牢被兩大韓企把持。
(時報資訊)
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