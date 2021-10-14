大陸快遞業龍頭順豐控股12日晚間公告，預計2021年前三季淨利為人民幣（下同）17.6億～18.6億元，年減67％～69％。其中第三季部分，預估淨利為10億～11億元，年減40％～46％。市場分析，雖然第三季與前兩季相比整體盈利水準回升，但與2020年同期相比仍有較大差距。
受此消息影響，順豐控股A股股價13日盤中一度下跌4.07％，隨後跌幅收窄，終場收跌1.17％至68.2元。近一個月，順豐股價累計上漲6.88％。
財聯社報導，順豐控股表示，預計2021年第三季扣除非經常性損益的淨利，介於7.5億～8.5億元，季增14％～29％。主要是不斷完善產品分層，制定針對性市場策略，優化產品結構，提升產品定價能力所致。
順豐相關人士指出，第四季要盡可能做到網路資源整合、成本精細化管控等，這些將是接下來確保業績的措施。
順豐控股2021年第一季出現史上首次虧損9.89億元，第二季淨利為7.6億元，第三季淨利預計為10億～11億元，顯示該公司盈利能力正不斷修復。對此，蘇寧金融研究院研究員江瀚表示，第一季順豐出現讓很多投資者、分析師意外的業績表現，但後面開始回升，可以說是觸底反彈的過程。
另一方面，順豐控股近來動作頻頻，例如其旗下順豐同城計劃分拆獨立上市，6月30日已向港交所遞交招股書。
除此之外，順豐全資子公司，也於9月底完成收購嘉里物流9.31億股股分（占後者已發行股本的51.5％）。
江瀚認為，順豐控股處於積極布局產業鏈的狀態，原先的順豐，相對同業而言是高階物流體系，但該公司正在彌補缺點；物流圈人士曾指出，同城業務獨立上市將強化順豐終端配送實力，入股嘉里物流則是看中其在離島免稅物流業務的潛力。
值得注意的是，電商重頭戲「雙十一」即將到來前，快遞費漲價是常見的操作。中新經緯報導，自9月以來，包括「三通一達」（中通、圓通、申通、韻達）、百世在內多家快遞企業，已在浙江省義烏市調漲快遞費。
市場預計大陸各地將陸續跟進漲價。
(時報資訊)
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