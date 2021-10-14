大陸擴大壓制粗鋼產量，工信部、生態環境部13日通知指出，展開京津冀（即北京市、天津市、河北省）地區採暖季鋼鐵業錯峰生產，實施範圍除了往年的北京市、天津市、河北省唐山市等2＋26個城市以外，還擴大到河北省張家口市等八個城市。
中國證券報引述上海鋼聯資訊總監徐向春表示，京津冀是大陸鋼鐵產銷的重鎮，產能占比較大，其中26個城市鋼鐵產能占全大陸鋼鐵總產能接近50％。此次限產，預計對粗鋼整體產量有較大的壓制作用。
大陸兩部門13日公布「關於開展京津冀及周邊地區2021—2022年採暖季鋼鐵行業錯峰生產的通知」顯示，實施對象為鋼鐵冶煉企業，錯峰生產分為兩階段實施：
第一階段、2021年11月15日至2021年12月31日，確保完成地區粗鋼產量壓減目標任務。第二階段、2022年1月1日至2022年3月15日，以削減採暖季增加的大氣污染物排放量為目標，原則上，各有關地區鋼企錯峰生產比例，不低於上一年同期粗鋼產量的30％。
徐向春分析，壓減粗鋼產量是此次限產的主要目標，但往年粗鋼產量一直呈現攀升狀態，上述30％的限產比例較為嚴格。從前三季粗鋼產量來看，如果第四季不推行此類嚴厲的限產標準，2021年可能會繼續攀升。在此次京津冀嚴格限產後，可能對南方地區的鋼廠利多。
蘭格鋼鐵研究中心指出，2020年官方公布「京津冀及周邊地區、汾渭平原2020—2021年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案」，結合「重污染天氣減排應急措施」，對多個產業進行約束，鋼鐵業只是其中一環。2021年官方單獨提出鋼鐵業錯峰生產，反映出相關部門對於鋼鐵限產、限排的重視。這次措施預期將減少市場鋼鐵供給，有助於改善鋼市供需關係，進而對市價起到一定支撐作用。從鐵礦砂市場來看，也將有效減少進口鐵礦砂的需求，進而促進了鐵礦砂價格理性回歸。
值得注意的是，受到大陸多地限電政策影響，在「十一」長假前已有多家鋼企公布減停產、檢修計畫，包括廣東省的樂從鋼鐵、江蘇省的沙鋼集團，以及湖北省的寶鋼武鋼等。
(時報資訊)
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