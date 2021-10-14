螞蟻集團上市觸礁後，一直低調行動的阿里巴巴創辦人馬雲終於有了新動態，外傳馬雲目前人正在香港，近期還與幾位商業夥伴共同用餐聚會。
阿里巴巴近日股價反彈，美股從月初的138.43美元低點，一路收復失土，11日觸及169.8美元的月內高點，12日收跌0.58％報163美元。港股同樣從月初132港元新低點反彈，11日最高觸及170.5港元，12日收跌3.87％報161.3港元，13日港股因圓規颱風來襲休市。
路透12日引述知情人士說法稱，馬雲日前抵達香港，近幾日有與幾位商業夥伴見面、一起吃飯。知情人士透露，這是馬雲自2020年10月以來，首度造訪香港。
馬雲自從2020年10月底在上海外灘演講、11月初被人行約談後，便一改此前高調作風，很少在公開場合露面，隨後其創辦的兩大企業螞蟻集團上市觸礁、阿里巴巴則遭到反壟斷調查，被處以天價的罰款。
2021年以來，馬雲幾次現身都引起外界關注。先是1月底以視訊方式，參與「馬雲鄉村教師獎頒獎典禮」致辭演講。
4月中旬時也透過視訊，參與俄羅斯總統普丁召開的俄羅斯地理學會監事會線上會議，但全程並未發言。4月底時，網路上有影片廣為流傳，拍到了馬雲出入杭州酒吧與友人暢談。
5月10日時，馬雲親自在阿里巴巴園區參與年度「阿里日」活動，阿里巴巴在該活動期間會開放園區，讓員工家屬親友造訪。9月時網路上則廣傳照片，馬雲9月1日低調現身浙江平湖市，視訪阿里旗下的農業溫室。
(時報資訊)
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