大陸9月出口數據高於市場預期，大陸金融界的經濟專家對此表示，歐美等發達國家需求旺盛，中國經濟恢復較快，完整的產業鏈對出口形成強勁支撐。不過，伴隨著外需動力減弱、出口轉單逐步消化和東南亞地區生產恢復，出口增速回歸常態只是時間問題，加上高基數效應下，第四季外貿表現預計將會放緩。
路透報導，中原銀行首席經濟學家王軍認為，出口再次超預期，一方面應與越南等國因疫情停擺，以及全球供應鏈紊亂，凸顯中國供應的韌性與可靠性有關。另一方面，全球能源危機及通膨抬頭，加上耶誕假期的需求拉動，再次支撐了大陸的出口。
中海晟融首席經濟學家張一指出，從趨勢上看，隨著出口訂單的逐步消化和東南亞地區生產的恢復，未來出口有可能面臨較大的壓力。目前海運市場的波動，反應出運力超級緊張的情況可能已過去。
中國銀行研究員范若瀅表示，展望未來，考慮到外需動力減弱加上高基數等因素，第四季出口增速或將承壓。
至於進口方面，德國商業銀行亞洲高級經濟學家周浩認為，出口強、進口弱，顯示內需不是特別理想。張一對此則表示，在大宗商品價格持續超預期的情況下，進口仍相對疲弱，反映出地產調控和「能耗雙控」政策，對內需的影響正逐步顯現。
(時報資訊)
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