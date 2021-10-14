中國人民銀行13日公布最新金融統計，受房地產調控仍嚴、需求走弱等因素影響，9月份新增信貸和社會融資規模增量皆遜於預期。進入第四季，將有大量地方債發債需求，加上寬信用的政策主導下，放貸情況料比第三季略微寬鬆。
路透報導，人行數據顯示，9月新增貸款為人民幣（下同）1.66兆元，低於市場預測的1.85兆元。9月社會融資規模增量為2.9兆元，遜於市場預期的3.1兆元。另，9月廣義貨幣總計數（M2）年增率8.3％，稍高於預期的8.1％。
報導稱，機構早前預期9月信貸投放情況相對低迷，主要是比較基期較高、房市調控嚴格、零星疫情影響信貸實際需求疲弱所致。不過最終公布的數據比預期還低，也可一窺經濟增長面臨巨大壓力。
興業證券固收分析師羅雨濃表示，在地產和城投債務嚴控的背景下，市場本就期待不高，9月新增信貸數據可說符合預期。9月社會融資存量增速達10％，應已接近本輪社會融資下滑的底部，關鍵在於官方何時放寬民眾房貸和地產貸款融資政策，以及財政政策對沖經濟下行的力度有多大。
羅雨濃表示，現在市場對寬信用有較強預期，但他認為，在跨周期調節政策下，政府的定力會強於以往，「不可能在泡沫還未擠完的情況下，再次把泡沫吹起來」，對接下來的放寬力度稍有保留。
交通銀行金融研究中心首席研究員唐建偉認為，社會融資項目中，企業債、政府債、非金融企業股票融資表現尚屬平穩，值得關注的是，包括表外融資在內的其他項目出現大幅負增長，成為拖累社融規模的主因，這也顯示在整體需求走弱下，實體企業的信心不足。
唐建偉認為，穩貨幣和寬信用仍是未來宏觀政策的重心。預計未來一段時間貨幣政策仍然維持穩健，經濟出現「類停滯性通膨」使貨幣政策面臨兩難，預計年內貨幣政策寬鬆預期下降，年內不會降息，全面降準的可能性也下降。
(時報資訊)
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