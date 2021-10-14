一直未從債務危機中解套的中國房地產巨頭恒大集團，總計負債超過3,000億美元，近三周內，已三度未能如期支付到期美元債利息，加深市場憂慮。國際貨幣基金組織（IMF）12日發表報告指出，中國有能力解決公司的債務，但危機亦有可能再升級，造成更廣泛的金融壓力。

路透引述IMF分析表示，中國已控制恒大債務危機的蔓延，目前僅波及其他財務狀況不佳的房地產開發商，以及評級較低的企業。不過，若當前情況再升級，恐造成更廣泛的金融壓力，這將對中國經濟、金融業，乃至全球資本市場產生極端影響。

IMF貨幣和資本市場部主任亞德里安（Tobias Adrian）表示，中國當局擁有足夠的財政能力，也擁有法律和制度工具，因此目前債務問題蔓延情況仍屬可控，只要官方有明確計畫，估計問題就會得到解決。但他也警告說：「只有一件事可能出問題，就是溝通不良導致沒有採取必要措施。」

IMF首席經濟學家戈皮納特（Gita Gopinath）稍早曾指出，IMF相信中國有工具和政策空間，來防止恒大問題變成一場系統性危機，中國需要進行監管改革，解決房地產行業的高槓桿率問題。

經濟增速方面，IMF於12日公布的「世界經濟展望報告」顯示，2021年全球經濟將持續復甦，但步調趨緩，預計全年增長率較先前下調0.1個百分點至5.9％。中國則因公共投資低於預期，2021年和2022年的增速預期分別下調0.1個百分點，降至8％和5.6％。

報告指出，中國官方收緊房地產市場政策，且存在恒大集團經營危機等隱憂，因此提出「中國房地產部門的無秩序債務重組」風險，認為中國近兩年經濟增速，可能會進一步放緩。

恒大債務延燒、多點爆發的疫情以及一系列行業監管皆對中國經濟造成廣泛衝擊，各家機構在近期紛紛調降中國2021年經濟增長預測。第一財經12日公布的調查亦顯示，16名經濟學家預測全年GDP增速均值，由8.72％下調至8.15％，中位數為8.2％。專家認為，中國經濟增速將減緩，整體走勢呈前高後低。

(時報資訊)