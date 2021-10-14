明晟（MSCI）13日公布「淨零追蹤報告」顯示，全球上市公司將導致氣溫上升攝氏3度，距離巴黎氣候協議設定的目標越來越遠。報告指出，能將升溫控制在攝氏1.5度以內的全球上市公司不到一成。

該報告追蹤MSCI全球可投資市場指數（ACWI IMI）9,300家上市企業，檢視這些公司在實現減碳目標的進度。該報告發現，能履行升溫控制在攝氏1.5度以內承諾的公司不到一成，至於升溫控制在攝氏2度以內的企業低於一半。

報告亦指出，將升溫控制在1.5度以內的全球碳排放預算將於2026年11月前耗盡。MSCI表示：「隨著全球經濟復甦，上市公司溫室氣體排放量暴增，導致他們解決地球暖化危機的時間所剩無幾。」

報告預估，全球上市公司今年碳排量料增加6.7％，且所有產業與區域都無法達到巴黎氣候協議設定目標，亦即：將地球升溫控制在攝氏1.5度以內。

儘管已開發國家在本世紀將更具減碳效率，但新興市場問題仍相當嚴重，特別是歐洲、中東與非洲新興市場的上市公司，預計升溫幅度達攝氏4.8度，美洲與亞洲新興市場上市公司則預計分別升溫攝氏3.8度與3.4度。

第26屆聯合國氣候變遷大會（COP26）11月將於蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）登場，此報告可望對於全球領導人與產業領袖施以更大壓力，民眾期待他們拿出具體作為對抗地球暖化。投資人也可透過這份報告檢視上市企業是否履行自家對於保護環境的承諾。

MSCI環境、社會與企業治理（ESG）以及氣候部門主管布萊恩德（Remy Briand）表示，許多上市公司並未揭露自家碳排量數據，呼籲政策制定者與金融監管機構應制定國際統一規範，強制企業公布相關數據。

布萊恩德表示：「若沒有準確的信息揭露，上市企業與投資人想實現淨零排放目標將是遙不可及的夢想。」

(時報資訊)