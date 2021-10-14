供應鏈遇瓶頸、產品運送速度變慢、運費及勞動成本上揚等問題，讓一向標榜款式繁多、上架速度快的快時尚快不起來，從一些快時尚零售商相繼發出財測預警可見一斑。

快時尚的商業模式靠的是每三周左右就有新款上架，消費者期待每次上門就看到最新且平價的商品，但供應陷入瓶頸之下，此商業模式受到挑戰。

英國線上時尚零售商ASOS上周發出財測預警，夥伴品牌供貨延遲情況會持續到明年的緣故，今年全年獲利恐銳減逾40％，周一ASOS股價應聲暴挫16％。

不到兩周前，ASOS的同業對手、英國時尚服飾電商Boohoo警告，受到貨運成本升高的影響，全年獲利預料會縮水。

接下來外界焦點應會放在日本成衣業龍頭迅銷（Fast Retailing）身上，這家快時尚品牌優衣庫（Uniqlo）的母公司，周四（14日）將發布最新季報。迅銷9月底對外表示，在越南的工廠因疫情封城，導致成衣交貨延宕。

從美國服飾零售商Abercrombie & Fitch，到運動用品大廠耐吉（Nike），近幾個月來為利潤萎縮所苦，歸咎於原物料成本變貴，還有運費負擔加重。

據金融數據供應商路孚特（Refinitiv）資料，Gap、美國老鷹（American Eagle）、科爾百貨（Kohl's）、梅西百貨 （Macy's）等零售通路，下個月將發布第三季業績，預料會繳出今年為止最小獲利增幅。

亞洲供應成本低廉，是多數快時尚商業模式的重心。但疫情下依賴遠距工作的缺點反映在運送時間，耐吉財務長佛蘭德（Matt Friend）上月曾指出，貨品從亞洲運送到美國的天數倍增到80天。

此外，快時尚品牌仰賴的成衣製造重鎮越南，面臨勞力短缺的窘境，這在封鎖區的工廠尤其嚴重。

分析師表示，瑞典H&M是全球第二大服飾零售商，僅次於西班牙快時尚品牌Zara母公司Inditex，70％的服飾全靠亞洲代工生產。

(時報資訊)