供應鏈遇瓶頸、產品運送速度變慢、運費及勞動成本上揚等問題，讓一向標榜款式繁多、上架速度快的快時尚快不起來，從一些快時尚零售商相繼發出財測預警可見一斑。
快時尚的商業模式靠的是每三周左右就有新款上架，消費者期待每次上門就看到最新且平價的商品，但供應陷入瓶頸之下，此商業模式受到挑戰。
英國線上時尚零售商ASOS上周發出財測預警，夥伴品牌供貨延遲情況會持續到明年的緣故，今年全年獲利恐銳減逾40％，周一ASOS股價應聲暴挫16％。
不到兩周前，ASOS的同業對手、英國時尚服飾電商Boohoo警告，受到貨運成本升高的影響，全年獲利預料會縮水。
接下來外界焦點應會放在日本成衣業龍頭迅銷（Fast Retailing）身上，這家快時尚品牌優衣庫（Uniqlo）的母公司，周四（14日）將發布最新季報。迅銷9月底對外表示，在越南的工廠因疫情封城，導致成衣交貨延宕。
從美國服飾零售商Abercrombie & Fitch，到運動用品大廠耐吉（Nike），近幾個月來為利潤萎縮所苦，歸咎於原物料成本變貴，還有運費負擔加重。
據金融數據供應商路孚特（Refinitiv）資料，Gap、美國老鷹（American Eagle）、科爾百貨（Kohl's）、梅西百貨 （Macy's）等零售通路，下個月將發布第三季業績，預料會繳出今年為止最小獲利增幅。
亞洲供應成本低廉，是多數快時尚商業模式的重心。但疫情下依賴遠距工作的缺點反映在運送時間，耐吉財務長佛蘭德（Matt Friend）上月曾指出，貨品從亞洲運送到美國的天數倍增到80天。
此外，快時尚品牌仰賴的成衣製造重鎮越南，面臨勞力短缺的窘境，這在封鎖區的工廠尤其嚴重。
分析師表示，瑞典H&M是全球第二大服飾零售商，僅次於西班牙快時尚品牌Zara母公司Inditex，70％的服飾全靠亞洲代工生產。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：