ASML股價 兩位科技投資者日前發布報告，看好荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）前景亮眼，產品需求持續強勁，預料股價仍有上漲空間，市值可能由目前的3,020億美元向上增長，明年突破5,000億美元，直追台積電水準。

艾司摩爾股價13日盤中勁揚2.9％，報644.30歐元。年來累漲62％。

由創投公司Air Street Capital創辦人暨合黟人貝納希（Nathan Benaich）以及先前將AI新創公司SongKick出售給華納音樂的霍加斯（Ian Hogarth）周二公布的「AI狀態」年度報告提到，艾司摩爾是歐洲最大的科技公司，在全球半導體業扮演少為人知的「關鍵」角色。

艾司摩爾成軍於1984年，提供晶片製造商重要的硬體、軟體與服務，而且是全世界唯一極紫外光（EUV）設備廠商，台積電等晶片廠皆仰賴此設備製造體積最小且最精密的晶片。

每台EUV機器內有逾10萬個零件，要價逾1.5億美元，必須利用40個貨櫃、或是四架貨機才能裝載。

由於新冠疫情導致全球晶片荒，數家晶片廠商股價早已飆漲一輪。但霍加斯表示，艾司摩爾股價還會再漲。

他表示，艾司摩爾市值規模不如輝達（Nvidia）或台積電，因為艾司摩爾在歐洲，當地的高科技公司市值略低，且艾司摩爾的技術角色比較居於幕後。隨著一些國家積極打造境內晶片產能，減少對他國的倚賴，預料將支撐艾司摩爾業績續增。

輝達目前市值約5,210億美元，台積電市值約5,330億美元。

霍加斯指出，「倘若中國要在半導體業趕上台積電或一些亞洲領導半導體商，就必須採購很多這類EUV設備。因此，愈多國家以半導體技術視為關鍵主權的一部分，EUV設備的銷售也會愈多。」

艾司摩爾9月甫預期，未來十年將展現銷售熱潮，預估2025年全年營收上看240億到300億歐元（約280億到350億美元），毛利率升至54～56％。最新財測遠高於先前預估區間150億到240億歐元。

(時報資訊)

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