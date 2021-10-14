美國聯準會（Fed）三名官員12日一致表示，美國經濟強勁復甦、勞動市場出現進展，已滿足Fed自11月開始縮減購債的條件。但他們坦言，通膨升溫時間恐比他們預期來得久。美國前財長桑默斯（Larry Summers）13日警告美國恐有通膨失控風險，批評Fed控制通膨的行動慢半拍。

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯帝（Raphael Bostic）周二在一場線上研討會指出，他支持Fed下個月開始縮債，而儘管他認為通膨壓力將隨時間拉長而放緩，但「通膨的上行風險非常顯著」。

他表示：「我相信通膨升溫僅是暫時的，原因在於疫情導致供應鏈受阻，並對於勞動市場帶來衝擊。但最令我們擔心的是，供應鏈問題可能持續更久。」

聖路易聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）同日接受財經媒體CNBC訪問時表示，他支持Fed於11月開始縮減購債，並於明年首季前結束整個購債計畫。

布拉德預期，美國通膨壓力將會降溫，但萬一沒有的話，Fed可能得加快縮債動作以便開始升息。多數官員傾向於完全結束購債後再升息。

聯準會副主席克拉里達（Richard Clarida）周二出席一場線上研討會時提到，「Fed將逐步縮減購債，一旦啟動後，很可能於明年中結束」。此說法強化外界對於Fed在11月2日～3日政策會議後宣布縮債的預期。

克拉里達並不認為美國將遭遇停滯性通膨，但政策制定者仍得保持警戒、小心因應通膨問題。

桑默斯周三參與花旗集團線上投資研討會時表示，美國勞力嚴重短缺、房價飆漲、原油與汽油價格升至多年新高，政府祭出大規模經濟紓困措施，這些都是通膨升溫跡象，擔心「美國經濟恐過熱」。但Fed因應通膨威脅的速度卻十分緩慢。桑默斯以飲酒做為比喻，認為Fed等到大家酩酊大醉，才想把雞尾酒盆端走，認為該機構控制通膨作法過於消極。

(時報資訊)