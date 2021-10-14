美國總統拜登為了盡快紓解西岸港口壅塞問題，以免供應鏈混亂加速通膨升溫，13日與港口營運商、相關工會及物流業者開會商討對策，並宣布洛杉磯港將效法長灘港24小營運。

白宮表示13日舉行的線上會議由拜登親自主持，旨在與業界共同探討如何紓解供應鏈瓶頸。與會成員除了長灘港及洛杉磯港營運商之外，還有國際碼頭及倉儲工會（ILWU）、Teamsters及AFL-CIO兩大工會，以及沃爾瑪、聯邦快遞、優比速等物流業者，另包括全美零售聯盟、全美卡車貨運協會等各方代表。

位於加州的長灘港及洛杉磯港是美西對外貿易門戶，進口量占全美進口量比重超過四分之一，但自從今年全球供應鏈爆發危機以來，美西兩大港口的塞車情形日益嚴重，造成上萬個貨櫃堆積港口，進港船隻最多要等上三周時間才能靠港卸貨。

長灘港已率先在9月將營運時間拉長為全天候24小時，如今洛杉磯港也將跟進。白宮官員表示，代表甲板工人的國際碼頭及倉儲工會已同意延長洛杉磯港營運時間並增加工人輪班班次。洛杉磯港改為24小時營運後，將比平日多出1倍時間來消化堆積如山的貨櫃。

除了港口全天候趕工卸貨之外，沃爾瑪、聯邦快遞、優比速等三大物流業者也將配合全天候營運。家得寶（Home Depot）、Target等大型零售通路也將在非尖峰時段擴大人力，加速物流程序。

白宮官員表示：「上述業者採取行動，是為了號召全球供應鏈其他業者響應，大家一起振作。」

眼看年終購物季即將開跑，拜登若不趕緊解決供應鏈問題，不僅會打擊美國經濟最看重的消費支出，也可能危及他的政治前途。路透最新民調顯示，美國經濟復甦陷入瓶頸對民主黨或共和黨來說，都是最棘手的問題。

今年6月白宮已成立特別小組，並請來前任運輸官員波卡里（John Porcari）擔任港口特使。財政部長葉倫預告未來幾個月美國仍有部分商品缺貨，但強調消費者無須擔心今年聖誕節買不到東西。

(時報資訊)