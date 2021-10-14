今年以來半導體缺貨、港口大壅塞及卡車司機人力不足等種種問題，使全球陷入供應鏈危機，拖累全球經濟復甦進度。信評機構穆迪（Moody’s）近日警告，供應鏈危機會「先進一步惡化之後情況才會好轉」。

穆迪於最新報告中表示：「隨著全球經濟復甦，供應鏈混亂阻礙經濟成長的情形將更加顯著，因為現在所有經濟環節都受到影響。」

國際貨幣基金（IMF）已在近日下修全球經濟預期，估計今年全球國內生產毛額（GDP）成長5.9％，低於7月預估的6％。IMF也將美國今年GDP預期成長率從7％下修至6％，是七大工業國集團（G7）當中下修幅度最大的國家，因為供應鏈混亂不僅影響工業產值，也連帶打擊消費需求。

穆迪於報告中表示：「各國實施邊境管制與跨區移動限制，又尚未建立全球疫苗護照系統，再加上居家防疫累積的消費需求，都對全球生產形成完美風暴，不僅造成出貨延宕且成本、價格雙雙上漲，最終將使全球GDP成長不如預期中強勁。」

穆迪認為卡車司機人力不足對全球經濟衝擊力道不及半導體缺貨來得嚴重，但仍間接加重全球港口塞車情形，並導致英國加油站缺油。

穆迪警告全球供應鏈危機未來仍舊「烏雲罩頂」，因為眼前仍有許多挑戰難以克服，例如全球各國對抗疫情的政策不同調，導致全球貿易運輸難以順暢。

相較於中國政府全力清零的防疫政策，美國政府傾向與病毒共存。穆迪認為各國邊境管制及防疫規範不同調，將使頻繁出入各國邊境的運輸人員難以作業，加重港口壅塞情形。

然而，業界其他人士則對供應鏈前景抱持樂觀看法。摩根大通（JPMorgan）執行長迪蒙（Jamie Dimon）認為供應鏈混亂很快就會落幕。他近日受訪時表示：「明年供應鏈問題將不復存在。現在已經是最糟的情況。我相信良好的市場機制會像企業一樣迅速適應。」

(時報資訊)