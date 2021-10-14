金融業是特許行業，在金管會高度監理之下，若有疏失或違規違法，輕則罰鍰、停止部分業務，重則撤換負責人、停業、撤照，金融法規又多如牛毛，所以金融業者常說，要創新或爭取一項新的業務，需要很長的時間溝通與努力，大家看見的一小步，其實是金融業費盡心力，說服主管機關後邁出的一大步。
不過，既然外界或消費者「看似一小步」，換句話說就是幾近「無感」，這樣的進步不能說不珍貴，但暫時沒什麼作用，只會讓人覺得金融業的創新或創意，好不高科技、好跟不上時代，亦或是好不實用。
創新的服務必須「貼心」，要消費者覺得好用，覺得實用，會繼續再用，才叫成功，在各金融機構琳瑯滿目的創新或線上服務中，很多還是令人覺得「卡卡的」，覺得麻煩、費事，雖然這是為了符合主管機關的法令要求，就好像打通電話還需要轉接，有個頓點、等個二秒才接通的感覺，雖然已不用接線生，但現在已進入5G時代，有些金融創新可能還是需要再「跳躍一點」。
但這些創新不夠跳躍，很可能也不是金融業者不想或膽小，是法規制度跟不上時代的速度，有些是大陸法系僵化的問題，有些是遲遲無法說服監理機關放心；再者是台灣政治與社會環境並沒有「理性容錯」的空間，之前有人批評理盲而濫情，看到孝子、孤寡、身心障礙對抗金融業，就容易一面倒的批評財團欺負人，但遇上詐騙、呆帳、漲保費時，就又說監理機關瀆職，要求下台以示負責。
在此情況下，多一事不如少一事，安全下莊最重要，創新還是步步為營的好，若都是這樣一環扣著一環，就不難理解金融業為何為一小步歡呼、感恩戴德，看似金融業的自嗨，背後可能真的是官員的勇敢承擔、業者的多方溝通，但離消費者的期待，可能還有一點落差。
(時報資訊)
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