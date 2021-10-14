新科技對企業的成長很重要，可惜的是，大部分的金融高層卻都不具備相關技能。管理顧問公司埃森哲（Accenture）的報告顯示，有科技業背景的銀行董事非常少，2015年只有6％，目前則為10％。這很可能會帶來各種困境，除了整體戰略上的錯誤之外，也可能在選擇供應商和系統這些執行細節上失誤。
該報告指出，英國在這方面表現較佳，26％的董事有科技背景。另外，該報告沒有點名的新加坡，同樣也領先其他國家。這兩個國家至今為止的成果，都跟政府主動出擊有關。新加坡金融管理局（MAS）大力培育科技轉型所需的技能；英國的政治與整體局勢則提高了金融科技業的重要性，使市場更快提出解決方案。雖然兩國的狀況差很多，卻都提醒我們，如果要提升業界的科技技能，就需要更宏觀的視角。
新加坡金管局一邊持續關注整體局勢，一邊主動出擊，確保新加坡金融人才跟上世界脈動。他們推出的金融培訓計畫（Financial Training Scheme）和國際銀行標準培訓計畫（IBF-Standards Training Scheme）都補貼「未來所需」的「深度科技」（Deep-Tech）課程的所需費用。其中許多實作課程的重點並不放在特定的科技或商業模型，而是著重於培養Agile和Scrum這類敏捷開發思維。
這些專案希望利用2020和2021年疫情造成的空窗期間，讓銀行業獲得未來所需的關鍵技能。新加坡金管局在金融培訓計畫上投入9,000萬新幣（相當於新台幣18億元）。而且無論是金融培訓計畫，還是國際銀行標準培訓計畫，都將年長與資深的銀行業人員包含在內，40歲以上的新加坡公民獲得的補貼高達年輕人的90％。
英國為金融科技人才設置新簽證
地球另一頭的英國，也正在試圖利用金融科技來維持金融業的競爭力。該國的傳統金融服務因為脫歐而深受威脅，如今的英國金融業正在和歐陸的同行公開搶生意，其中一項戰略重點就是提高既有的科技優勢。其實，英國最初脫歐的動機之一，就是想脫離歐盟綁手綁腳的投資環境，例如歐盟對於虛擬貨幣匿名性的保守觀點，就讓區塊鏈的支持者覺得處處受困，他們希望英國可以走上另一條路，成為去中心化金融（DeFi）中心。
英國之前的環境很適合發展金融科技，它的開放銀行走得很前面，歐洲市值超過10億美元的金融科技新創企業有44％都把總部設在英國，而在英國脫歐以及面臨COVID-19危機的重創之後，英國也把金融科技當成一條出路。廣受引用的《Kalifa英國金融科技評論》（Kalifa Review of UK Fintech）指出，「在COVID-19期間，有70萬年輕人離開學校，進入極為艱困的就業市場。充滿活力且不斷成長的金融科技，可以為這些年輕人提供就業機會。」
這份與倫敦市聯合發布的評論，還指出金融科技引發了一道新的簽證潮流，金融科技界的勞動力目前已經有42％是外國人。報告發布後不久，英國財政部長瑞斯‧蘇納克（Rishi Sunak）也宣布要為金融科技人才設立一道新的簽證系統，將於2022年3月啟用。有鑑於歐洲人士在英國脫歐之後更難移民至英國，這項政策顯然開了一扇新的大門。
讓人才具備彈性
當然，產業環境橫跨的領域越多，進修技能的空間就越大。即使不仰賴其他行業，沒有深入研究未來，銀行業還是可以用其他方式跟上潮流。新加坡金管局的孟文能建議，銀行可以聘用理工科和科技領域的畢業生與中階專業人才。顧能公司也說，金融業在規劃人才庫的時候不要預想太遠，反而應該強調人才的整體能力與靈活性。
尤其在地緣政治詭譎未明的時代，這一點最為重要。如今很難預測5年之後的監理方向會如何改變，所以能夠系統性地思考問題，把解決方案套用在自動化系統中，反而才是成敗關鍵。有這個能力的人才，很多都位於傳統科技業或科系。（本文譯者為劉維人）
(時報資訊)
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