9月下旬資本市場亂流，打亂壽險保單銷售步伐，原本買氣大旺的投資型保單，因大型壽險公司開始警戒，銷售量下滑，壽險業者預估9月新契約保費可衝上960～1,000億元，其中投資型保單約500～520億元之間，占率從57％下滑到50％左右，美元利變保單買氣則有顯著提升。
若以13日收盤來看，台股比起8月底已回檔逾1,100點，壽險業者分析，若第四季資本市場仍是大風大浪、不平靜，投資型保單買氣勢必受影響，連帶影響第四季的新契約保費進度。
估計前九月壽險新契約保費已約7,850億元，較去年同期成長11～12％，以此速度，全年新契約突破1兆元仍有希望。
9月新契約保費第一名應該還是國泰人壽，有176億元以上，其中有134億元左右是投資型保單，但已比8月時略少1億多元；第二高是台灣人壽約115億元，其中64億元是投資型保單；南山人壽9月新契約保費有114.3億元，幾乎都靠美元利變保單；富邦人壽9月新契約保費逾98億元，其中投資型保單約32億元，比8月少了25億元左右，亦是美元利變保單有拉高的情況。
中國人壽亦有80億元的新契約保費，投資型保單約25％，即20億元上下，比8月還多，但中壽主力亦是美元利變保單；另一家美元利變保單極強的就是新光人壽，9月約有48.7億元新契約保費，投資型占率極少。
相較本國壽險有稍偏美元利變保單的方向，外商壽險投資型保單依舊是重心，市場人士透露，如法國巴黎人壽9月投資型保單約銷售百億元以上，安達人壽亦有53億多元、安聯人壽有近50億元，因此投資型保單9月新契約保費依舊過半。
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