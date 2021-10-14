疫情反覆、美國聯準會將縮減購債、大陸加強監管、中美冷戰延長等，預估將是第四季投資市場風浪加大，國泰世華銀行建議投資人要走「高、大、上的混搭風」，但有一個是千萬「毋湯」，即第四季新興市場股票投資比重「不宜過高」，最好酌量搭配利基型台股及已顯現長線布局價值的大陸股票。
國泰世華銀建議，第四季市場波動加劇，要尋找能抗跌、抗通膨、穩定收益的標的，即有高大上原則，一是「高」品質投資標的，二是符合政策「大」趨勢或方向者，三是具營收向「上」題材者，且要採混搭投資，才能抗波動。國泰世華銀表示，市場波動加劇時，一定要有耐心度過震盪期，才有機會掌握到市場換檔向上的機會。
而投資三大建議，第一是若要尋求固定收益標的，建議投資等級債券搭配具利差保護的高收益債，可以抵禦第四季金融市場波動，且能讓收益再升級，同時美國房市供給依舊趨緊不易紓解，具有實質資產話題的REITs（不動產投資信託基金），是可穩收益、抗通膨的另類選項，建議可納入資產組合。
第二是股市投資方面，經濟雖持續復甦，但美國企業獲利減速，預期美股第四季報酬恐被壓縮，國泰世華銀建議市場震盪時，反而可分批低接美國大型成長股，另外經濟題材相對落後的歐洲，股市有機會不比美股差，因此也可精選美歐大型企業全球股，掌握營收向上的題材。
第四季唯一不可做的就是重押新興市場股市，國泰世華銀建議可酌量投資新興市場股，搭配利基型台股，如高股息、營收成長者，作為衛星持股，另外在中國共同富裕政策造成市場波重下，已逐漸展現長線布局價值的大陸股票，亦可開始中長線布局。
第三是在投資題材上，國泰世華銀分析，疫情下人工智慧（AI）、5G、大數據及車用領域快速發展，凸顯半導體長期戰略價值，而全球環保減碳議題趨勢下，電動車依舊具發展潛力，再來即是健康醫療，仍是可長線布局，即半導體、電動車、健康醫療在政策發展的大趨勢上，仍是吸金標的。
(時報資訊)
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