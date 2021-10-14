金融總會秘書長吳當傑13日指出，希望數位沙盒校園實證基地的建立能達陣四大目標，為台灣養成更多獨角獸，包括將業者的思維引進校園；強化學校的研究能量；讓師生更活用與創新實證相關的資源；透過跨領域創新實證結果，可以讓產學界有更好的對接。

吳當傑以東歐的克羅埃西亞為例指出，小國也能大創新，也有獨角獸，克羅埃西亞在全力推動數位化下，近來已有金額高達60億美元的新創IPO案問世，相當值得台灣借鏡。他強調，數位化的教育非常重要：「不僅科技相關的科系，而是所有科系都要推動」。

吳當傑指出，新創園區一直和各大專院校都在課程設計等面向密切合作，此次建立三個沙盒校園實證基地，希望做為「區域創新實證中心」，接下來也能推廣到全國的大專院校。

在與三所大學建立實驗基地的合作上，創新園區也將提供六大資源助陣，包括更多的國際金融情勢資訊；專業領域上的業師資源；提供實證人才的培育方法；數位沙盒API；創新實證的導師制度；提供前瞻性的專業服務顧問工作等，以透過該基地，讓產學、產官學研間有更多的交流與合作。

創新園區也指出，現在的數位沙盒已有包括金融實證、跨國際、跨產業、金融跨領域等四大特色，以及智能理財、金融服務、數位身份認證、監理科技、開放銀行、區塊鏈應用等六大主題，此外，在數位沙盒實證已進立起五大人才培訓的模組。

金融總會則說明，「數位沙盒校園實證基地」運用數位沙盒既有API服務基礎，除了基地設置，合作單位還涵蓋金融科系相關科系所、創新育成中心、技術研發中心、數據研究中心等校園單位。

(時報資訊)