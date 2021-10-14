主計總處13日公布最新統計指出，隨著疫情趨穩，商業活動恢復，8月受僱人數、經常性薪資及總工時等三項指標，呈連續第二個月回升，研判9月將續呈改善，這反映勞動市場已慢慢走出疫情的低潮，不過，還未恢復到疫情前的水準。
國勢普查處副處長陳惠欣表示，今年5月疫情進入三級警戒，從月增率的角度觀察，5月、6月勞動指標紛呈下滑，隨著7月底疫情趨穩，相關管制鬆綁，迄今勞動市場已連續第二個月回升。以工業及服務業受僱人數而言，7月增4.2萬人，8月再增3萬人，過去幾個月影響較大的行業，如住宿餐飲業、教育業（補習班及幼兒園）、藝術娛樂及休閒服務業皆明顯回升。
以經常性薪資而言，8月的月增率0.76％，陳惠欣表示：「以歷年8月對7月的增幅而言，這個增幅為近14年同期最高，然而，這是因為5、6月跌深反彈所致，是反映薪資逐漸恢復，而非薪資大幅成長。」事實上，從「年增率」的角度來看，8月經常性薪資成長1.66％，薪資成長動能還未回到疫情前的水準。
再以每月總工時而言，8月較7月回升2.1小時，觀察各業，也是以過去幾個月受衝擊較大的住宿餐飲業、教育業、藝術休閒及娛樂服務業升幅較大，分別較上月增19.3小時、14.1小時、21小時。
陳惠欣表示，以月增率而言，8月受僱人數、經常性薪資、總工時這三項指標皆呈連二月回升，反映勞動市場已慢慢走出疫情的低潮，研判9月仍將持續改善。
但她也指出，如果與疫情前比較，則會發現受僱人數依舊比去年同月下滑1.7萬人、經常性薪資年增率1.66％仍不如疫情前，這說明勞動市場雖已較過去幾個月好轉，但仍未回到疫情前的水準。
(時報資訊)
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