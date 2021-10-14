行政院預計14日將核定明年基本工資5.21％的調漲方案，而經濟部預計10月底公布基本工資補貼配套措施，下周起和勞動部密集研商補貼額度及財源問題。據悉，經濟部、勞動部12日已和商總、中小企業總會等公協會取得共識，補貼將比照紓困方案，以受疫情損害產業為補貼對象，實施期限自明年元旦至六月底止。
經濟部長王美花13日出席立院經濟委員會受訪表示，受疫情影響，國際大宗物料波動，餐飲業前一陣子確實較辛苦，對明年基本工資調漲，經濟部將於10月底提出相關配套。勞動部長許銘春受訪時也透露，針對受疫情重創的內需服務業，如住宿餐飲業、旅行社等，提供月薪、時薪補貼。
據悉，經濟部12日已邀集勞動部等各部會、商總及中小企業總會，針對基本工資配套補貼方案進行座談會，補貼門檻比照疫情紓困方案，針對營收受創達一定程度的損害產業予以補貼，至於損害基準如何將再研商，補貼成數從三成開始，但有業者建議應依受損程度分級補貼，這部分仍待討論。
補貼期限則有共識，將從明年元旦至紓困條例結束，也就是6月30日止；而財源部分，委辦費由經濟部公務預算支出，補貼費用動支勞動部的就業安定基金。經濟部預計10月底公布基本工資補貼方案，預計下周密切與勞動部研商財源及額度，確定後送行政院核定。
官員表示，交通部轄管的旅宿業、農委會的漁業、教育部的補教業及健身房業，都有僱用基本工資員工，均與會討論，由於經部所屬內需服務業人數最多，會中決議由經部公布基本工資補貼審查辦法，並負責收件及執行補貼。
商總理事長許舒博說，他在會中提到，今年受疫情影響，餐飲業及糕餅業受損最嚴重，他坦言振興五倍券讓消費人潮回來了，但只是稍稍恢復正常，之前受損部分還未真正復甦，他要求在受創產業復甦前，政府都應編列預算予基本工資調漲補助，也就是說，調漲所衍生的費用「由政府全數買單」。
中小企業總會理事長李育家則表示，基本工資調漲5.21％，投保級距將「兩級跳」，雇主在勞保負擔加重，希望勞動部調整勞保級距。同時，中小企業向來有融資難的鎮困境，疫情下更不易融資，因此建議中小信保基金提高放款額度、提高保證成數，以減輕中小企業主財務調度。
勞動部表示，每年在基本工資審議委員會後，都會針對「勞工保險投保薪資分級表」等級距進行檢討，在行政院核定基本工資審議結果後，也會陸續公告新的級距。
(時報資訊)
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