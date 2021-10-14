財政部13日公布9月稅收統計，我國9月契稅稅收為14億元、年減12.6％，而9月土增稅收71億元、年減33.5％，兩大稅收連三月稅額皆比去年同月下滑，而且是脫離民俗月後仍下降，顯見房市交易量縮現象。

而9月房地合一稅收62億元、年增4.6倍，關鍵在9月有法人房地合一稅收46.3億元入帳，相比去年為11月入帳，因進帳時間點不同，形成低基期因素。另9月個人房地合一稅收則為15.7億元，因房地合一已上路五年多，新建案與新交易案件逐步列入適用標的，其稅收自然成長。

官員指出，土增稅從6月達93億元站上今年高點後逐月下降，7月91億元、8月降到84億元，9月僅剩71億元；契稅亦從6月15億元高點逐月下滑，7月12億元、8月降到11.7億元，9月雖有小幅上升至14億元，但比去年9月衰退。

從9月土增稅收而言，六都稅額皆比去年同月衰退5.7％～48.9％，以減幅來說，高雄市5.2億元、年減48.9％，減幅居六都之冠，桃園市7.8億元年減47％居次，台南市則為4.2億元年減43％居第三，主因今年9月高價土地交易案件數減少。

而9月契稅受去年同月高基期因素影響，因此呈年減態勢，六都僅高雄市、台南市有新建案交屋導致正成長，其他四都皆為負成長。

(時報資訊)